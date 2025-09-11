Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Promille-Fahrt nach Körperverletzung

Weilerswist (ots)

Am Donnerstagmorgen (11. September) kam es gegen 1 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bonner Straße in Weilerswist zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 30-jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis geriet mit zwei Männern (35, 56) aus Weilerswist zunächst in verbale Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 30-Jährige zu Boden gestoßen. Einer der Männer trat ihm hierbei gegen den Kopf. Der 30-Jährige wurde nicht verletzt.

Die Weilerswister entfernten sich daraufhin mit einem Sprinter vom Tatort.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte das bereits am Straßenrand abgestellte Fahrzeug gegen 1.15 Uhr auf der Heinrich-Heine-Straße in Weilerswist auffinden.

Unmittelbar neben dem Fahrzeug stand der 35-Jährige aus Weilerswist.

Dieser räumte auf Nachfrage ein, dass er das Fahrzeug zunächst gefahren habe. Kurz nach Fahrtantritt habe er jedoch, aufgrund seiner Alkoholisierung, mit dem 56-Jährigen einen Fahrerwechsel durchgeführt.

Der 56-Jährige befand sich nicht mehr vor Ort.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von 1,14 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 56-Jährige konnte im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Der Mann lag bereits schlafend im Bett.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,6 Promille.

Auch ihm wurde auf der Polizeiwache in Euskirchen eine Blutprobe entnommen.

Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz von einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Bezüglich der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden die Ermittlungen vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

