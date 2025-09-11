PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tierabwehrspray bei Auseinandersetzung eingesetzt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10. September) kam es gegen 11.30 Uhr auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 45-Jährigen aus Euskirchen.

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 45-Jährige den 34-Jährigen schlug.

Daraufhin setzte der 34-Jährige ein Tierabwehrspray ein und sprühte dieses dem 45-Jährigen ins Gesicht. Der 45-Jährige wurde durch das Tierabwehrspray verletzt.

Ein 40-Jähriger aus Kall verließ zum Tatzeitpunkt einen Bus auf der Kommerner Straße. Er nahm die lautstarke Auseinandersetzung wahr und sprach beide Personen an.

Dabei wurde er als unbeteiligte Person ebenfalls von dem Tierabwehrspray getroffen und verletzt.

Gegen den 34-Jährigen wurde eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Gegen den 45-Jährigen wurde eine Anzeige bezüglich der vorsätzlichen Körperverletzung gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:45

    POL-EU: Steuergerät entwendet

    Euskirchen-Flamersheim (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (9. September), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (10. September), 6 Uhr, kam es in der Geierstraße in Euskirchen-Flamersheim zu einem Diebstahl. Unbekannte beschädigten einen hochwertigen Gebrauchtwagen, der auf der Außenverkaufsfläche eines Autohandels abgestellt war. An dem Pkw wurde die Heckklappe des Fahrzeugs beschädigt. Im Anschluss entwendeten Unbekannte ein Steuergerät. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:15

    POL-EU: Ingewahrsamnahme - 34-Jähriger belästigt Fahrgäste und Passanten

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Abend (9. September) fiel ein 34-Jähriger um 18.12 Uhr zunächst in Euskirchen-Kuchenheim auf der Kuchenheimer Straße auf. In einem Linienbus beleidigte er mehrere Fahrgäste. Vor Ort stellten Polizeibeamte bei dem Mann eine starke Alkoholisierung fest und verwiesen den Mann aus dem Bus. Gegen 20.30 Uhr wurde der 34-Jährige im Bereich ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:15

    POL-EU: Werkzeuge aus Schuppen entwendet

    Schleiden-Oberhausen (ots) - Im Zeitraum von Montag (8. September), 16 Uhr, bis Dienstag (9. September), 10.30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Scheune in der Straße Hofpesch in Schleiden-Oberhausen ein. Die Unbekannten hebelten die Zugangstür zum Schuppen auf und durchsuchten diesen. Aus dem Schuppen entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge, darunter unter anderem einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren