Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tierabwehrspray bei Auseinandersetzung eingesetzt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10. September) kam es gegen 11.30 Uhr auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 45-Jährigen aus Euskirchen.

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 45-Jährige den 34-Jährigen schlug.

Daraufhin setzte der 34-Jährige ein Tierabwehrspray ein und sprühte dieses dem 45-Jährigen ins Gesicht. Der 45-Jährige wurde durch das Tierabwehrspray verletzt.

Ein 40-Jähriger aus Kall verließ zum Tatzeitpunkt einen Bus auf der Kommerner Straße. Er nahm die lautstarke Auseinandersetzung wahr und sprach beide Personen an.

Dabei wurde er als unbeteiligte Person ebenfalls von dem Tierabwehrspray getroffen und verletzt.

Gegen den 34-Jährigen wurde eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Gegen den 45-Jährigen wurde eine Anzeige bezüglich der vorsätzlichen Körperverletzung gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

