Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Steuergerät entwendet

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (9. September), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (10. September), 6 Uhr, kam es in der Geierstraße in Euskirchen-Flamersheim zu einem Diebstahl. Unbekannte beschädigten einen hochwertigen Gebrauchtwagen, der auf der Außenverkaufsfläche eines Autohandels abgestellt war. An dem Pkw wurde die Heckklappe des Fahrzeugs beschädigt. Im Anschluss entwendeten Unbekannte ein Steuergerät. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen oberen vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

