Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ingewahrsamnahme - 34-Jähriger belästigt Fahrgäste und Passanten

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Abend (9. September) fiel ein 34-Jähriger um 18.12 Uhr zunächst in Euskirchen-Kuchenheim auf der Kuchenheimer Straße auf. In einem Linienbus beleidigte er mehrere Fahrgäste.

Vor Ort stellten Polizeibeamte bei dem Mann eine starke Alkoholisierung fest und verwiesen den Mann aus dem Bus.

Gegen 20.30 Uhr wurde der 34-Jährige im Bereich der Carl-Koenen-Straße in Euskirchen erneut auffällig. Vor dem dortigen Museum belästigte er mehrere Passanten durch lautes Geschrei.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich unkooperativ und reagierte nicht auf deren Ansprache.

Dem 34-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen.

Dem Platzverweis kam der Mann nicht nach.

Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der 34-Jährige in Gewahrsam genommen.

