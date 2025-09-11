Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind läuft auf die Straße und wird von Pkw erfasst

Weilerswist (ots)

Auf der Trierer Straße in Weilerswist kam es heute Morgen (11. September) um 7.59 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Kind verletzt wurde.

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Weilerswist befuhr die Trierer Straße aus Fahrtrichtung Weilerswist-Lommersum kommend in Richtung Weilerswist.

Die 20-Jährige musste an einer Baustellenampel halten.

In der entgegensetzten Fahrtrichtung wartete zu diesem Zeitpunkt ein Bus ebenfalls aufgrund der Baustellenampel.

Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, setzte die Pkw-Fahrerin ihre Fahrt fort.

Das 12-jährige Kind lief hinter dem Bus auf die Fahrbahn. Die 20-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Kind.

Das Kind wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

