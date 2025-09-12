Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Mechernich (ots)

Am gestrigen Donnerstagvormittag (11. September) kam es um 11.25 Uhr auf der Kreisstraße 10 bei Mechernich-Berg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Kreisstraße 10 dem Kreis Düren kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Berg.

In einer Rechtskurve kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierte der 34-Jährige mit einem Verkehrsschild und kam mit dem Pkw im angrenzenden Graben zum Stehen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Der Beifahrer (17) wurde ebenfalls verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell