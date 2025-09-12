Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigarettendiebstahl geht in die Hose

Euskirchen (ots)

Mit Zigarettenpackungen in der Hose und drei fragwürdigen Komplizen wollte ein 38-Jähriger aus Thüringen am Donnerstagabend (11. September) in einem Supermarkt in der Paul-Ehrlich-Straße in Euskirchen um 19.50 Uhr groß absahnen. Doch der Plan ging gründlich schief. Der Mann hatte sich gegen 19.50 Uhr zunächst unauffällig im Kassenbereich positioniert und den Kassierer gebeten, das Zigarettenfach zu öffnen. Während drei Unbekannte den Mitarbeiter ablenkten, stopfte sich der 38-Jährige ganze 33 Zigarettenpackungen in seine Hose. Doch der Kassierer durchschaute den Trick, ließ den Mann passieren und bat ihn, in den Personalbereich zu folgen. Dort wurde es turbulent, denn der 38-Jährige versuchte den schnellen Abgang. Er schubste den Mitarbeiter zur Seite und rannte los. Weit kam er nicht: Noch im Kassenbereich konnte der Mitarbeiter den Mann einholen, wurde dann jedoch von einem der Unbekannten an der Schulter gepackt und angeschrien. Die drei Unbekannten machten sich anschließend schnell aus dem Staub- offenbar ohne große Lust auf weitere Diskussionen. Der 38-Jährige hingegen blieb zurück und versuchte, die Beute in zwei Mülleimern zu "entsorgen". Auch dieser letzte Trick half nicht weiter. Polizeibeamte nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann in der Vergangenheit bereits aufgrund von gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zwei Unbekannte können wie folgt beschrieben werden.

1. Person:

-männlich -ca. 175 cm groß -dunkle kurze Haare -vollständig hell bekleidet (T-Shirt und Sporthose) -Sportschuhe 2. Person: -männlich -hatte ein Glasauge 3. Person kann nicht weiter beschrieben werden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell