POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Montag (07.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Autofahrer und einem 40-jährigen E-Bike-Fahrer in der Hofackerstraße Ecke Alte Straße. Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 06.45 Uhr war der 47-Jährige auf der Alten Straße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Hofackerstraße übersah der 47-Jährige den E-Bike-Fahrer, der ...

mehr