Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall

Euskirchen (ots)

Am Freitag (12. September) kam es auf dem Basingstoker Ring in Euskirchen um 14.35 Uhr zu einem Auffahrunfall.

Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr den Basingstoker Ring in Fahrtrichtung der Moselstraße.

Ein 44-Jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr hinter der Pkw-Fahrerin den Basingstoker Ring in gleicher Fahrtrichtung.

Die Pkw-Fahrerin verringerte kurzzeitig die Geschwindigkeit von ihrem Fahrzeug.

Dies bemerkte der 44-Jährige zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell