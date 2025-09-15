Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Auffahrunfall
Euskirchen (ots)
Am Freitag (12. September) kam es auf dem Basingstoker Ring in Euskirchen um 14.35 Uhr zu einem Auffahrunfall.
Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr den Basingstoker Ring in Fahrtrichtung der Moselstraße.
Ein 44-Jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr hinter der Pkw-Fahrerin den Basingstoker Ring in gleicher Fahrtrichtung.
Die Pkw-Fahrerin verringerte kurzzeitig die Geschwindigkeit von ihrem Fahrzeug.
Dies bemerkte der 44-Jährige zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.
Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell