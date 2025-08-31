PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere körperliche Auseinandersetzungen beim Stadtfest Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Zusammenhang mit dem jährlich stattfindenden Stadtfest in Zeulenroda-Triebes ereigneten sich mehrere Körperverletzungshandlungen. Von Freitag auf Samstagnacht kam es zwischen zwei 20-jährigen Männern zu einer Streitigkeit aufgrund unterschiedlicher Fanzugehörigkeiten im Bereich Fußball. Dabei schlug der Täter in Folge der Auseinandersetzung dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt dadurch Verletzungen im Gesichtsbereich. In einer weiteren Streitigkeit Samstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 19-jährigen, wobei der Geschädigte mittels Faust geschlagen wurde. Der 19-jährige Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 11:14

    LPI-G: Sex in Gera-Zwötzen

    Gera (ots) - Am 30.08.2025 gegen 19:34 Uhr wurde per Notruf gemeldet, dass in der Lasurstraße in Gera ein Pärchen völlig ungehalten in aller Öffentlichkeit und bei Tageslicht Geschlechtsverkehr hat. Der Akt konnte noch durch die eintreffenden Polizeibeamten bezeugt werden. Die 35-jährige Frau und der 47-jährige Mann erlebten scheinbar ihren zweiten Frühling. Erst nachdem die Polizeibeamten das Liebespaar ansprachen, ließen sie voneinander ab und zogen sich an. Beide ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:11

    LPI-G: Alkohol statt Fahrerlaubnis

    Gera (ots) - Am 29.08.2025 gegen 22:40 Uhr führten Polizeibeamte in der De-Smit-Straße in Gera eine Verkehrskontrolle durch. Betroffen war ein Pkw Mercedes mit polnischen Kennzeichen. Während der Kontrolle flüchtete der Beifahrer zu Fuß, konnte aber nach kurzer Zeit gestellt und zurückgeführt werden. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, die dem 23-jährigen Beifahrer zugeordnet werden konnte. Offenbar war ihm nicht bewusst, dass der Besitz ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:11

    LPI-G: Betrugsversuch per Telefon in Langenwetzendorf

    Greiz (ots) - Langenwetzendorf. Ein 70-jähriger Mann erhielt einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer aus den Niederlanden. Der Anrufer teilte mit, dass der Mann angeblich 41000 Euro gewonnen habe und kündigte die Übergabe des Geldes durch einen Notar an. Der Geschädigte hatte jedoch nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen und beendet deswegen frühzeitig das Gespräch. Der Anrufer sprach Deutsch mit leichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren