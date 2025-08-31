Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere körperliche Auseinandersetzungen beim Stadtfest Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Zusammenhang mit dem jährlich stattfindenden Stadtfest in Zeulenroda-Triebes ereigneten sich mehrere Körperverletzungshandlungen. Von Freitag auf Samstagnacht kam es zwischen zwei 20-jährigen Männern zu einer Streitigkeit aufgrund unterschiedlicher Fanzugehörigkeiten im Bereich Fußball. Dabei schlug der Täter in Folge der Auseinandersetzung dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt dadurch Verletzungen im Gesichtsbereich. In einer weiteren Streitigkeit Samstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 19-jährigen, wobei der Geschädigte mittels Faust geschlagen wurde. Der 19-jährige Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. <PH>

