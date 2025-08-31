PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkohol statt Fahrerlaubnis

Gera (ots)

Am 29.08.2025 gegen 22:40 Uhr führten Polizeibeamte in der De-Smit-Straße in Gera eine Verkehrskontrolle durch. Betroffen war ein Pkw Mercedes mit polnischen Kennzeichen. Während der Kontrolle flüchtete der Beifahrer zu Fuß, konnte aber nach kurzer Zeit gestellt und zurückgeführt werden. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, die dem 23-jährigen Beifahrer zugeordnet werden konnte. Offenbar war ihm nicht bewusst, dass der Besitz geringer Mengen Cannabis in Deutschland seit April 2024 legalisiert wurde.

Sein 19-jähriger Begleiter am Steuer kam hingegen nicht so glimpflich davon: Ein Atemalkoholtest ergab 0,56 Promille. Zudem konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen, sodass der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Raum steht. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Beide polnischen Staatsangehörigen wurden anschließend aus der Maßnahme entlassen.

