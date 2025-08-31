PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand am Hauptbahnhof Gera

Gera (ots)

Am 30.08.2025 gegen 04:00 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einer Gruppe von Frauen und einem 23-jährigen, stark alkoholisierten Mann. Dies Geschah auf dem Bahnhofsvorplatz in Gera. Ein 41-jähriger wollte schlichten und ging dazwischen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, bei der die Weste des 23-jährigen beschädigt wurde. Nach Eintreffen der Polizeibeamten reagierte der 23-jährige weiter aggressiv und kooperierte nicht. Ein ausgesprochener Platzverweis wurde nicht befolgt und musste zwangsweise durchgesetzt werden. Doch auch das schien keine Wirkung zu zeigen, weswegen der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die anschließende Fesselung wehrte er sich und musste zu Boden gebracht werden. Anschließend verbrachte er die Nacht im Zellentrakt des Inspektionsdienstes Gera. Neben einem Verfahren wegen Körperverletzung muss sich der 23-jährige nun auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 11:09

    LPI-G: Körperverletzung in Wittchendorf

    Greiz (ots) - Langenwetzendorf. Am Freitagabend (29.08.2025, 18:00 Uhr) wurde ein 70-jähriger Mann in Wittchendorf leicht verletzt. Ein männlicher Tatverdächtiger näherte sich dem Geschädigten, beleidigte ihn und drohte Gewalt an. Anschließend schlug der unbekannte Täter mehrfach mit dem Ende einer Hundeleine auf den Mann ein, wodurch dieser Verletzungen am Unterarm erlitt. Die Polizeiinspektion Greiz hat die ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:06

    LPI-G: Raub in Weida

    Greiz (ots) - Weida . Am späten Samstagabend (30.08.2025, 23:45 Uhr) kam es in der Burgstraße/ Ecke Zimmerstraße in Weida zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-jähriger Mann gemeinsam mit Bekannten unterwegs, als er von einer Personengruppe (ca. 20-30 Personen) angegriffen wurde. Der junge Mann wurde dabei zu Boden gebracht und mit Fäusten sowie Tritten verletzt. Währenddessen wurde er beleidigt und seiner ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:04

    LPI-G: Unfall auf der Schloßbrücke - 33-Jähriger unter Alkoholeinfluss

    Greiz (ots) - Greiz. Am 31.08.2025, gegen 04:55 Uhr, befuhr ein 33-jähriger ukrainischer Fahrer eines Pkw Peugeot 307 die Schloßbrücke aus Richtung Reichenbach in Fahrtrichtung Weida. Auf Höhe der Kreuzung B94/ Irchwitzer Straße kam der Mann infolge eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Lichtzeichenanlage. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren