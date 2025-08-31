Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand am Hauptbahnhof Gera

Gera (ots)

Am 30.08.2025 gegen 04:00 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einer Gruppe von Frauen und einem 23-jährigen, stark alkoholisierten Mann. Dies Geschah auf dem Bahnhofsvorplatz in Gera. Ein 41-jähriger wollte schlichten und ging dazwischen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, bei der die Weste des 23-jährigen beschädigt wurde. Nach Eintreffen der Polizeibeamten reagierte der 23-jährige weiter aggressiv und kooperierte nicht. Ein ausgesprochener Platzverweis wurde nicht befolgt und musste zwangsweise durchgesetzt werden. Doch auch das schien keine Wirkung zu zeigen, weswegen der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die anschließende Fesselung wehrte er sich und musste zu Boden gebracht werden. Anschließend verbrachte er die Nacht im Zellentrakt des Inspektionsdienstes Gera. Neben einem Verfahren wegen Körperverletzung muss sich der 23-jährige nun auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

