LPI-G: Körperverletzung in Wittchendorf
Greiz (ots)
Langenwetzendorf. Am Freitagabend (29.08.2025, 18:00 Uhr) wurde ein 70-jähriger Mann in Wittchendorf leicht verletzt. Ein männlicher Tatverdächtiger näherte sich dem Geschädigten, beleidigte ihn und drohte Gewalt an. Anschließend schlug der unbekannte Täter mehrfach mit dem Ende einer Hundeleine auf den Mann ein, wodurch dieser Verletzungen am Unterarm erlitt. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Tel.: 03661/6210 Bezugsnummer: 0225916/2025. <PH>
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell