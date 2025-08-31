LPI-G: Körperverletzung in Wittchendorf

Greiz (ots) - Weida . Am späten Samstagabend (30.08.2025, 23:45 Uhr) kam es in der Burgstraße/ Ecke Zimmerstraße in Weida zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-jähriger Mann gemeinsam mit Bekannten unterwegs, als er von einer Personengruppe (ca. 20-30 Personen) angegriffen wurde. Der junge Mann wurde dabei zu Boden gebracht und mit Fäusten sowie Tritten verletzt. Währenddessen wurde er beleidigt und seiner ...

