Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 19-Jährige verursacht Unfall mit über zwei Promille

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Am Bahnhof in Niederpöllnitz zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin kollidierte beim Ausparken mit einem geparkten VW ID 4. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Greiz Alkoholgeruch bei der jungen Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Führerschein der 19-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt. Zudem musste sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen die Fahranfängerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. <PH>

