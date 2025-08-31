LPI-G: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs
Altenburg (ots)
Am 30.08.2025 gegen 23:38 Uhr wurde ein 39jähriger ukrainischer Mann einer Kontrolle in Altenburg, Herzog-Ernst-Platz unterzogen, da er zuvor sehr unsicher in Schlangenlinien die Münsaer Straße mit seinem Fahrrad befuhr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.
