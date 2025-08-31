Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung im Bus zwischen 2 Fahrgästen

Altenburg (ots)

Am 29.08.2025 gegen 14:43 Uhr bestiegen die beiden Tatverdächtigen einen Bus in Meuselwitz am Busbahnhof. Bereits beim Einsteigen kam zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 20järigen Mann und einem 35jährigen Mann. Im weiteren Verlauf der Fahrt schlug zunächst der 35jährige in Richtung des Kopfes des 20jährigen und trat diesem zudem in den Bauchbereich. Als Reaktion darauf schlug der 20jährige mit seinem Handy gegen den Kopf des 35jährigen. Beide Tatverdächtige wurden leicht verletzt mittels Rettungswagen in Klinikum zur weiteren Untersuchung und Behandlung gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

