PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung mit unklarer Motivlage

Gera (ots)

Gera. Durch die Rettungsleitstelle wurde die Polizei am 28.08.2025 um 22:58 Uhr um Miteinsatz in der Thüringer Straße gebeten, da es dort an einer Bushaltestelle zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer gekommen sein soll. Zeugen schilderten den kurze Zeit später vor Ort eingetroffenen Beamten, dass zwei mutmaßlich osteuropäische Männer einen 37-jährigen Syrer und dessen 32-jährigen Landsmann unvermittelt mit einem Messer angegriffen hätten, während diese auf den Bus warteten. Der 37-Jährige hat dabei eine Schnittverletzung im Gesicht davongetragen. Trotz unmittelbaren Fahndungsmaßnahmen konnten die Angreifer durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Die Täter sollen zwischen 25 und 35 Jahren alt sein und möglicherweise russische oder ukrainische Herkunft haben. Der eine sei etwa 170 cm groß gewesen und habe weiße Schuhe, eine schwarze Jacke mit weißen Streifen und ein Basecap getragen. Der zweite sei etwa 185 cm groß gewesen. Zu dessen Bekleidung konnten keine Ausführungen erhoben werden. Der Hintergrund der Tat ist unklar insbesondere, weil die beiden Angegriffenen gegenüber der Polizei keine Angaben zum Geschehen und den Angreifern machen wollten. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Fall der gefährlichen Körperverletzung und nimmt sachdienliche Angaben von Zeugen des Geschehens gern unter 0365 8234 1465 entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:01

    LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

    Greiz (ots) - Greiz. Am Donnerstag (28.08.2025, 22:38 Uhr) kontrollierten Beamte der Greizer Polizei einen Opel Astra in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Die Weiterfahrt endete daraufhin für den 64-jährigen Fahrzeugführer. Es droht nun ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße von über 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:44

    LPI-G: Uneinsichtiger Bahngast schlägt Zugbegleiterin

    Gera (ots) - Gera. Am 28.08.2025 wurde die Polizei Gera durch die Bundespolizei über eine Körperverletzung im Regionalzug aus Richtung Hof informiert. Die Geraer Beamten nahmen, nach Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof, Kontakt zur Zugbegleiterin auf. Diese schilderte gegen 16:15 Uhr einen 53-jährigen deutschen Fahrgast aufgefordert zu haben, seinen mitgeführten Beutel mit Glasflaschen sicher im Regal zu verstauen. Dem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:43

    LPI-G: Wütend über Gaststättenrausschmiss

    Gera (ots) - Gera. Die Polizei wurde am 27.08.2025 gegen 14 Uhr in die Reichsstraße gerufen, da ein wohl stark alkoholisierter Mann dort lautstark schreiend und wütend umherziehen und Mülltonnen durch die Gegend schmeißen würde. Beamte konnten den 36-jährigen Deutschen kurze Zeit später aufgreifen und in Gewahrsam nehmen. Da hatte er allerdings bereits eine Mülltonne gegen den PKW eines 54-Jährigen geworfen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren