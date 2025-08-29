Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung mit unklarer Motivlage

Gera (ots)

Gera. Durch die Rettungsleitstelle wurde die Polizei am 28.08.2025 um 22:58 Uhr um Miteinsatz in der Thüringer Straße gebeten, da es dort an einer Bushaltestelle zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer gekommen sein soll. Zeugen schilderten den kurze Zeit später vor Ort eingetroffenen Beamten, dass zwei mutmaßlich osteuropäische Männer einen 37-jährigen Syrer und dessen 32-jährigen Landsmann unvermittelt mit einem Messer angegriffen hätten, während diese auf den Bus warteten. Der 37-Jährige hat dabei eine Schnittverletzung im Gesicht davongetragen. Trotz unmittelbaren Fahndungsmaßnahmen konnten die Angreifer durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Die Täter sollen zwischen 25 und 35 Jahren alt sein und möglicherweise russische oder ukrainische Herkunft haben. Der eine sei etwa 170 cm groß gewesen und habe weiße Schuhe, eine schwarze Jacke mit weißen Streifen und ein Basecap getragen. Der zweite sei etwa 185 cm groß gewesen. Zu dessen Bekleidung konnten keine Ausführungen erhoben werden. Der Hintergrund der Tat ist unklar insbesondere, weil die beiden Angegriffenen gegenüber der Polizei keine Angaben zum Geschehen und den Angreifern machen wollten. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Fall der gefährlichen Körperverletzung und nimmt sachdienliche Angaben von Zeugen des Geschehens gern unter 0365 8234 1465 entgegen. (DL)

