Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Uneinsichtiger Bahngast schlägt Zugbegleiterin

Gera (ots)

Gera. Am 28.08.2025 wurde die Polizei Gera durch die Bundespolizei über eine Körperverletzung im Regionalzug aus Richtung Hof informiert. Die Geraer Beamten nahmen, nach Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof, Kontakt zur Zugbegleiterin auf. Diese schilderte gegen 16:15 Uhr einen 53-jährigen deutschen Fahrgast aufgefordert zu haben, seinen mitgeführten Beutel mit Glasflaschen sicher im Regal zu verstauen. Dem sei der Mann aber nicht nachgekommen und habe stattdessen uneinsichtig auf die Aufforderung 43-Jährigen reagiert. Mit erneuter Aufforderung sein Gepäck sicher zu verstauen sei der Fahrgast immer aggressiver geworden und habe schließlich mit dem Beutel nach der Zugbegleiterin geschlagen und diese leicht am Arm verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 53-Jährigen eingeleitet und seine Bahnfahrt für diesen Tag mit einem Platzverweis für den Regionalzug beendet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell