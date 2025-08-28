PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Waghalsiger Fluchtversuch über Nachbarbalkon

Gera (ots)

Gera. Einen filmreifen Fluchtversuch vor der Polizei unternahm ein per Haftbefehl gesuchter 30-jähriger Deutscher am 27.08.2025 gegen 12:10 Uhr, als Beamte ihn in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße aufsuchten. Zunächst flüchtete er auf den Balkon einer hörbar erschrockenen 38-jährigen Nachbarin und kletterte von dort weiter eine Etage nach unten. Dabei beschädigte das dort angebrachtes Katzennetz eines 22-Jährigen und wollte seine Flucht durch dessen Wohnung fortsetzen. Die Polizeibeamten waren über das Treppenhaus allerdings schneller als der Kletterkünstler und konnten den Mann schließlich festnehmen. Die nächste Zeit verbringt der 30-Jährige in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt - ohne Balkon. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 08:40

    LPI-G: Baustellencontainer in Caaschwitz und Bad Köstritz aufgebrochen

    Greiz (ots) - Unbekannte haben in der Nacht vom 26.08. zum 27.08.2025 fünf Baucontainer auf einer Baustelle in der Elsterstraße in Caaschwitz aufgebrochen und daraus Werkzeug sowie zwei Säcke Pfandflaschen entwendet. Der Wert des Beuteguts wird im mittleren dreistelligen Bereich angegeben. Der verursachte Sachschaden an den Containern dürfte einen vierstelligen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 06:36

    LPI-G: Vermisste 16-Jährige durch Bundespolizei aufgegriffen

    Gera (ots) - Gera. Die seit 17.08.2025 aus der elterlichen Wohnung in Gera abgängige 16-jährige Louisa Paulick konnte gestern (23.08.2025) durch Polizeikräfte der Bundespolizei auf dem Bahnhof in Kassel festgestellt und aufgegriffen werden. Sie ist wohlauf und kam zunächst in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Kassel unter. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Polizei Gera bedankt sich für die ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 11:25

    LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

    Altenburg (ots) - Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 26.08.2025 der Einbruch in eine Gartenlaube in der Zeitzer Straße angezeigt. Unbekannte Täter waren in der Zeit vom 24.08.2025, 11:00 Uhr bis zum 26.08.2025, 09:25 Uhr gewaltsam in den Garten eines 59-jährigen Geschädigten eingebrochen, verursachten Sachschaden an der Laube sowie am Gartentor und stahlen anschließend Lebensmittel. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0222045/2025) und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren