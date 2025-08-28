Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Waghalsiger Fluchtversuch über Nachbarbalkon

Gera (ots)

Gera. Einen filmreifen Fluchtversuch vor der Polizei unternahm ein per Haftbefehl gesuchter 30-jähriger Deutscher am 27.08.2025 gegen 12:10 Uhr, als Beamte ihn in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße aufsuchten. Zunächst flüchtete er auf den Balkon einer hörbar erschrockenen 38-jährigen Nachbarin und kletterte von dort weiter eine Etage nach unten. Dabei beschädigte das dort angebrachtes Katzennetz eines 22-Jährigen und wollte seine Flucht durch dessen Wohnung fortsetzen. Die Polizeibeamten waren über das Treppenhaus allerdings schneller als der Kletterkünstler und konnten den Mann schließlich festnehmen. Die nächste Zeit verbringt der 30-Jährige in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt - ohne Balkon. (DL)

