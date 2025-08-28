LPI-G: Vermisste 16-Jährige durch Bundespolizei aufgegriffen
Gera (ots)
Gera. Die seit 17.08.2025 aus der elterlichen Wohnung in Gera abgängige 16-jährige Louisa Paulick konnte gestern (23.08.2025) durch Polizeikräfte der Bundespolizei auf dem Bahnhof in Kassel festgestellt und aufgegriffen werden. Sie ist wohlauf und kam zunächst in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Kassel unter. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Polizei Gera bedankt sich für die Mithilfe und die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung.
