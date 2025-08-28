PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisste 16-Jährige durch Bundespolizei aufgegriffen

Gera (ots)

Gera. Die seit 17.08.2025 aus der elterlichen Wohnung in Gera abgängige 16-jährige Louisa Paulick konnte gestern (23.08.2025) durch Polizeikräfte der Bundespolizei auf dem Bahnhof in Kassel festgestellt und aufgegriffen werden. Sie ist wohlauf und kam zunächst in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Kassel unter. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Polizei Gera bedankt sich für die Mithilfe und die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 11:25

    LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

    Altenburg (ots) - Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 26.08.2025 der Einbruch in eine Gartenlaube in der Zeitzer Straße angezeigt. Unbekannte Täter waren in der Zeit vom 24.08.2025, 11:00 Uhr bis zum 26.08.2025, 09:25 Uhr gewaltsam in den Garten eines 59-jährigen Geschädigten eingebrochen, verursachten Sachschaden an der Laube sowie am Gartentor und stahlen anschließend Lebensmittel. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0222045/2025) und ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:23

    LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigem

    Gera (ots) - Greiz/Hohenleuben: Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahdnung nach dem vermissten 13-Jährigen aus Hohenleuben eingestellt. Der Aufenthalt des 13-Jährigen ist bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung und bittet die Öffentlichkeitsfahndung aus dem Programm zu nehmen. (KR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:26

    LPI-G: Unfall mit verletzter Person auf der B 94

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 26.08.2025 gegen 08:55 Uhr kam es auf der B 94 am Abzweig Kirschkau zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Der 19-jährige Traktorfahrer wollte nach links in eine Feldeinfahrt abbiegen, wurde dabei von der 24-jährigen PKW Fahrerin gerade überholt und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall verletzte sich die 24-jährige und musste in ein Klinikum verbracht werden. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren