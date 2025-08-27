Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Person auf der B 94

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 26.08.2025 gegen 08:55 Uhr kam es auf der B 94 am Abzweig Kirschkau zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Der 19-jährige Traktorfahrer wollte nach links in eine Feldeinfahrt abbiegen, wurde dabei von der 24-jährigen PKW Fahrerin gerade überholt und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall verletzte sich die 24-jährige und musste in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für zwei Stunden gesperrt. (BF)

