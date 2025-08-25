Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Folgenreicher Imbissbesuch

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am 24.08.2025 gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass soeben ein Motorradfahrer vor einem Dönerimbiss in Langenwetzendorf vorgefahren ist, welcher keine Fahrerlaubnis haben soll. Beamte der PI Greiz stellten den 27-Jährigen am besagten Ort mit einem Crossmotorrad fest, welches kein Kennzeichen hatte. Der Fahrer war der Polizei bereits bekannt, da er seit 2019 eine Fahrerlaubnisentziehung hat. Ein durchgeführter Drogentest zeigte zudem, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz bzgl. des Konsums von Cannabis eingeleitet. (BF)

