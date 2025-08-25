PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Folgenreicher Imbissbesuch

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am 24.08.2025 gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass soeben ein Motorradfahrer vor einem Dönerimbiss in Langenwetzendorf vorgefahren ist, welcher keine Fahrerlaubnis haben soll. Beamte der PI Greiz stellten den 27-Jährigen am besagten Ort mit einem Crossmotorrad fest, welches kein Kennzeichen hatte. Der Fahrer war der Polizei bereits bekannt, da er seit 2019 eine Fahrerlaubnisentziehung hat. Ein durchgeführter Drogentest zeigte zudem, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz bzgl. des Konsums von Cannabis eingeleitet. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 12:25

    LPI-G: Spuckattacke und Sachbeschädigung auf dem Markt in Altenburg

    Altenburg (ots) - Altenburg. Augenscheinlich eine psychische Ausnahmesituation hatte am Sonntag (24.08.2025) gegen 10 Uhr eine 39-jährige Deutsche auf dem Marktplatz in Altenburg. Die Frau habe demnach willkürlich einen vorbeilaufenden 60-jährigen Deutschen bespuckt und anschließend gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs eines 70-Jährigen, ebenfalls deutsch, ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:22

    LPI-G: Zugbegleiterin mit Pistole bedroht

    Gera (ots) - Gera. Große Aufregung herrschte am Sonntag, den 24.08.2025 ab 13:00 Uhr im Bereich des Geraer Südbahnhofs, nachdem der Polizei dort eine Person mit einer Schusswaffe gemeldet wurde. Zuvor hatten sich zwei unbekannte Jugendliche ungebührlich in der Regionalbahn von Gera nach Saalfeld verhalten und waren von der 62-jährigen Zugbegleiterin (deutsch) von der weiteren Mitfahrt ausgeschlossen worden. Beim ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:17

    LPI-G: Nächtliche Farbschmierereien in Monstab

    Altenburg (ots) - Monstab. Eine unliebsame Überraschung erlebten mehrere Bewohner am Sonntagmorgen (24.08.2025), nachdem ein Unbekannter die Nacht von Samstag zu Sonntag durch den Ort gezogen war und eine Vielzahl von Hauswänden, Schildern, Toren und die Bushaltestelle mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert hatte. Bei den Graffiti handelt es sich um Hakenkreuzschmierereien, AFD-Schriftzüge und ausländerfeindliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren