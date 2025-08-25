PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Nächtliche Farbschmierereien in Monstab

Altenburg (ots)

Monstab. Eine unliebsame Überraschung erlebten mehrere Bewohner am Sonntagmorgen (24.08.2025), nachdem ein Unbekannter die Nacht von Samstag zu Sonntag durch den Ort gezogen war und eine Vielzahl von Hauswänden, Schildern, Toren und die Bushaltestelle mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert hatte. Bei den Graffiti handelt es sich um Hakenkreuzschmierereien, AFD-Schriftzüge und ausländerfeindliche Parolen. Der angerichtete Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise gern unter 03447 / 471-0 entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

