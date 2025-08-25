LPI-G: 14-Jähriger wohlbehalten zurück
Greiz (ots)
Hohenleuben. Der seit dem 21.08.2025 14-jährige Marius Miguel Ziese kehrte am Abend des 24.08.2025 selbstständig in die Kinder- und Jugendeinrichtung Hohenleuben zurück und ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher aufgehoben. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung. (DL)
