LPI-G: 14-Jähriger wohlbehalten zurück

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend wurde der Leitstelle via Notruf eine Gefahrensituation in der Straße Stadtbachring in Zeulenroda-Triebes mitgeteilt. Dabei konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie eine männliche Person mit einem messerähnlichen Gegenstand von dem bislang unbekannten Täter bedroht wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der Geschädigte sowie der Täter nicht festgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion ...

mehr