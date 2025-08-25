PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 14-Jähriger wohlbehalten zurück

Greiz (ots)

Hohenleuben. Der seit dem 21.08.2025 14-jährige Marius Miguel Ziese kehrte am Abend des 24.08.2025 selbstständig in die Kinder- und Jugendeinrichtung Hohenleuben zurück und ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher aufgehoben. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

