Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung mit Messer

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend wurde der Leitstelle via Notruf eine Gefahrensituation in der Straße Stadtbachring in Zeulenroda-Triebes mitgeteilt. Dabei konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie eine männliche Person mit einem messerähnlichen Gegenstand von dem bislang unbekannten Täter bedroht wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der Geschädigte sowie der Täter nicht festgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde demnach zunächst ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0219350/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

