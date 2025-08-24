Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in der Kleingartenanlage Hermann-Löns

Greiz (ots)

Greiz. Im Zeitraum vom Mittwoch bis Freitagabend (20.08.2025 - 22.08.2025) ereigneten sich zwei Einbrüche in der Kleingartenanlage Hermann-Löns in der Hermann-Löns-Straße in Greiz. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter unberechtigt Zugang zu zwei Gartenlauben, indem die Türen gewaltsam aufgebrochen wurden. Durch die Tathandlung entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Anschließend entwendeten die Täter elektronische Geräte im Wert von ca. 100,- Euro. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren gegen derzeit Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0219234/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

