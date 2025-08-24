PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera
LPI-G: Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Gegen 22:45 Uhr des gestrigen Abends (23.08.2025) wurde der Leitstelle via Notruf eine schwerwiegende Gefahrensituation auf einem Veranstaltungsgelände in Reudnitz mitgeteilt. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen sowie Fahrzeuge des Rettungsdienstes entsandt. Schnell stellte sich heraus, dass es zu keiner Schadenslage gekommen war und sich betrunkene Jugendliche einen üblen "Scherz" erlaubt hatten. Die Polizei ermittelt nun zum vorliegenden Notrufmissbrauch. Es droht nicht nur ein Strafverfahren, sondern auch die Kostenübernahme des gesamten Einsatzes. Einer der beteiligten Jugendlichen (m, 15) wurde nach den polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (PZ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
  • 24.08.2025 – 11:36

    LPI-G: Bedrohung mit Messer

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend wurde der Leitstelle via Notruf eine Gefahrensituation in der Straße Stadtbachring in Zeulenroda-Triebes mitgeteilt. Dabei konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie eine männliche Person mit einem messerähnlichen Gegenstand von dem bislang unbekannten Täter bedroht wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der Geschädigte sowie der Täter nicht festgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion ...

  • 24.08.2025 – 11:35

    LPI-G: Einbruch in der Kleingartenanlage Hermann-Löns

    Greiz (ots) - Greiz. Im Zeitraum vom Mittwoch bis Freitagabend (20.08.2025 - 22.08.2025) ereigneten sich zwei Einbrüche in der Kleingartenanlage Hermann-Löns in der Hermann-Löns-Straße in Greiz. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter unberechtigt Zugang zu zwei Gartenlauben, indem die Türen gewaltsam aufgebrochen wurden. Durch die Tathandlung entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. ...

  • 24.08.2025 – 11:33

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Am Samstagvormittag den 23.08.2025 ereignete sich auf der B175 zwischen den Ortslagen Frießnitz und Großebersdorf ein Verkehrsunfall, in dessen Folge mehrere Personen verletzt wurden. Hierbei überholte der 84-jährige Fahrzeugführer einen Pkw Nissan mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve und kollidierte anschließend mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Durch den ...

