Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Gegen 22:45 Uhr des gestrigen Abends (23.08.2025) wurde der Leitstelle via Notruf eine schwerwiegende Gefahrensituation auf einem Veranstaltungsgelände in Reudnitz mitgeteilt. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen sowie Fahrzeuge des Rettungsdienstes entsandt. Schnell stellte sich heraus, dass es zu keiner Schadenslage gekommen war und sich betrunkene Jugendliche einen üblen "Scherz" erlaubt hatten. Die Polizei ermittelt nun zum vorliegenden Notrufmissbrauch. Es droht nicht nur ein Strafverfahren, sondern auch die Kostenübernahme des gesamten Einsatzes. Einer der beteiligten Jugendlichen (m, 15) wurde nach den polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (PZ)

