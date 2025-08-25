PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LKW-Teile im fünfstelligen Wert entwendet

Greiz (ots)

Korbußen. Unbekannte haben sich am 22.08.2025 zwischen 0:55 Uhr und 5:30 Uhr unberechtigt Zutritt zum Grundstück einer Fahrzeugbaufirma im Gewerbegebiet Wiesenring verschafft. Hierzu schnitten sie mit einem unbekannten Werkzeug den Zaun auf. Weiterhin trennten sie die Kabel der Kameraüberwachung und setzte diese dadurch außer Betrieb. In der Folge demontierten sie an fünf Lastkraftwagen u.a. die Frontscheinwerfer und diverse Fahrzeuganbauten mit einem fünfstelligen Gesamtwert und schafften das Beutegut auf unbekannte Weise davon. Die Kriminalpolizei Gera führt ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich mit der Bezugsnummer 0218550/2025 unter 0365 / 8234 1465 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

