Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Diebstähle und ein Einbruch

Uslar (ots)

Uslar, (go),Ortsteile Sohlingen, Wiensen, Eschershausen, zwischen Samstag, dem 29.03.2025, 19:30 Uhr und Montag, dem 31.03.2025, 18:45 Uhr. Mehrere Diebstähle und einen Einbruch verzeichnete die Polizei in Uslar. Im o.g. Zeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter am Knobben in Sohlingen 2 Vorhängeschlösser von 2 gegenüberliegenden Scheunen. Des Weiteren wurde im OT Eschershausen in der Schmiedestraße Dieselkraftstoff aus einem verschlossenen Traktor eines 57- jährigen entwendet. Aus einer Scheune im Mühlenfeldweg im OT Eschershausen wurden 2 Werkzeugsets entwendet, nachdem unbekannte Personen das Schloss der Scheune aufbrachen. Ein E-Bike, ein E-Scooter sowie Ladekabel und Bargeld wurden aus einem Schuppen in der Teichstraße in Wiensen entwendet. Die Höhe der Schäden wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

