Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Vollsperrung der BAB63

Marnheim (ots)

Am Dienstag, 03.09.2024, um 09:53 Uhr kam es auf der A 63 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem PKW auf der Richtungsfahrbahn Mainz zwischen der AS Göllheim und der AS Kirchheimbolanden den linken Fahrstreifen. Ein 27-Jähriger wechselte mit seinem LKW vom rechten auf den linken Fahrstreifen. In diesem Moment kam es dann zur Kollision und zum Verkehrsunfall. Die 22-Jährige Fahrerin kam leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein erheblicher Rückstau. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 40.000EUR. Für die Unfallaufnahme waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, ein Rettungswagen sowie mehrere Fahrzeuge der Feuerwehren Göllheim und Dreisen im Einsatz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell