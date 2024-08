Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall unter Alkoholeinfluss

A 61/Bingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW kam es am 28.8.2024 gegen 22:11 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach dem Autobahndreieck Nahetal. Dabei wurden der 61-jährige Fahrer eines Mini sowie die 58-jährige Fahrerin eines VW leicht verletzt. Die beiden PKW wurden erheblich beschädigt. Den Schaden am Mini schätzt die Polizei auf ca. 12.000 Euro, den am VW auf 8.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie sich der Unfall zugetragen hat ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, denn die beiden Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Hergang. Fest steht im Moment, dass es eine Kollision zwischen beiden PKW gab und beide Wagen im Anschluss auch in die Seitenschutzplanke prallten. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 61-Jährigen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab ca. 1,9 Promille. Dem Mini-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der Mann muss mit einem Strafverfahren sowie mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen sowie mindestens mit einer Geldstrafe.

