Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spuckattacke und Sachbeschädigung auf dem Markt in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg. Augenscheinlich eine psychische Ausnahmesituation hatte am Sonntag (24.08.2025) gegen 10 Uhr eine 39-jährige Deutsche auf dem Marktplatz in Altenburg. Die Frau habe demnach willkürlich einen vorbeilaufenden 60-jährigen Deutschen bespuckt und anschließend gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs eines 70-Jährigen, ebenfalls deutsch, getreten und dabei Sachschaden verursacht. Die hinzugerufene Polizei nahm die Frau in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Da das Verhalten der Frau weiterhin ähnliches Auftreten erwarten ließ, wurde sie einer medizinischen Facheinrichtung zugeführt. (DL)

