Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer flüchtet nach Unfall

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am 24.08.2025 gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei informiert, dass im Rohrwiesenweg in Harth-Pöllnitz ein umgekippter Renault Clio ohne Kennzeichen liegen soll. Verletzte oder sonstige Personen seien nicht vor Ort. Die Prüfung der Polizei bestätigte die Mitteilung und Ermittlungen folgten. Dabei konnte ein 36-jährigen, rumänischen Staatsbürger dem Fahrzeug zugeordnet werden. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und gab an, er habe einem Reh ausweichen müssen. Der Rumäne besitzt allerdings keine Fahrerlaubnis und wies zudem einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille auf. Bei dem Mann wurde eine doppelte Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholwertes zum Unfallzeitpunkt angeordnet, und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (BF)

