Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Pkws

Altenburg (ots)

Nobitz: Unbekannte Täter entwendeten am 26.08.2025 in der Nacht gegen 01:20 Uhr ein in Saara abgestelltes Fahrzeug vom Typ VW Tiguan auf bislang unbekannte Weise und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Det graue Pkw hat einen geschätzten Wert von ca. 30.000 Euro. Der 36-jährige Eigentümer bemerkte den Diebstahl früh gegen 06:00 Uhr und informierte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/471-0 bei der Polizei zu melden (Bezugsnummer: 0221744/2025).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

