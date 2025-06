POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Sattelauflieger

Moers (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, um eine gefährliche Situation im Straßenverkehr aufzuklären. Am Donnerstag (12.06.) gegen 16:45 Uhr war ein 26-jähriger Mann auf dem Gehweg der Homberger Straße in Richtung Moers zu Fuß unterwegs. In Höhe einer Tankstelle (Esso), ist ein unbekannter Autofahrer so nahe am Gehweg vorbeigefahren, dass der 26-Jährige zur Seite springen musste. Ein etwa ...

