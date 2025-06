POL-WES: Schermbeck - Zeugensuche nach Diebstahl von Dieselkraftstoff

Alpen (ots) - Der 96-jährige vermisste Mann aus Alpen konnte durch intensive Suche aufgefunden werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut! Vielen Danke an alle, die sich an der Suche beteiligt haben! An die Medienvertreter: Bitte löschen Sie die Fotos des Mannes aus der Öffentlichkeitsfahndung! Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

