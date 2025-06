Schermbeck (ots) - Am 13.06.2025 gegen 23:35h kam es in Schermbeck auf der B58, in Höhe der Ortslage Damm, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 63-Jähriger Radfahrer aus Dorsten tödlich verletzt wurde. Ein 34-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Kleintransporter die B58, aus Schermbeck kommend, in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe der Ortslage Damm ...

