LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigem
Gera (ots)
Greiz/Hohenleuben: Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahdnung nach dem vermissten 13-Jährigen aus Hohenleuben eingestellt. Der Aufenthalt des 13-Jährigen ist bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung und bittet die Öffentlichkeitsfahndung aus dem Programm zu nehmen. (KR)
