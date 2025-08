POL-DA: Büttelborn: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots) - Unter dem Vorwand die Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Dienstagmorgen (05.08.), gegen 8.45 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus "Am Ziegelfalltor". Während einer der Unbekannten die Frau ...

