LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 26.08.2025 gegen 08:55 Uhr kam es auf der B 94 am Abzweig Kirschkau zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Der 19-jährige Traktorfahrer wollte nach links in eine Feldeinfahrt abbiegen, wurde dabei von der 24-jährigen PKW Fahrerin gerade überholt und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall verletzte sich die 24-jährige und musste in ein Klinikum verbracht werden. Es ...

