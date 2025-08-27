LPI-G: Einbruch in Gartenlaube
Altenburg (ots)
Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 26.08.2025 der Einbruch in eine Gartenlaube in der Zeitzer Straße angezeigt. Unbekannte Täter waren in der Zeit vom 24.08.2025, 11:00 Uhr bis zum 26.08.2025, 09:25 Uhr gewaltsam in den Garten eines 59-jährigen Geschädigten eingebrochen, verursachten Sachschaden an der Laube sowie am Gartentor und stahlen anschließend Lebensmittel. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0222045/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell