Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baustellencontainer in Caaschwitz und Bad Köstritz aufgebrochen

Greiz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 26.08. zum 27.08.2025 fünf Baucontainer auf einer Baustelle in der Elsterstraße in Caaschwitz aufgebrochen und daraus Werkzeug sowie zwei Säcke Pfandflaschen entwendet. Der Wert des Beuteguts wird im mittleren dreistelligen Bereich angegeben. Der verursachte Sachschaden an den Containern dürfte einen vierstelligen Betrag erreichen. Weiterhin wurden vier Baucontainer auf einer Baustelle in der Hergerstraße in Bad Köstritz aufgehebelt und daraus verschiedene Werkzeuge an einem Ablageort zusammengetragen. Mutmaßlich wurden die Täter gestört, brachen ihr Vorhaben ab und verließen ohne Beute die Baustelle in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden wird auch hier auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Gera ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft einen möglichen Zusammenhang. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum möglichen Tatgeschehen und den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0365 / 829-0 zu melden. (DL)

