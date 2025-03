Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannte stehlen 14 Sittiche - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

In der Zeit von Freitagmittag, 21. März, bis Samstag, 22. März, 11.30 Uhr, haben Unbekannte ein Grundstück an der Tönisvorster Straße in Süchteln betreten, eine Voliere im Garten aufgebrochen und die Vögel, die darin waren, gestohlen.

Es handelt sich insgesamt um 14 Nymphen- und Wellensittiche. Außerdem nahmen sie größere Mengen an Sittich-Spezialfutter mit. Besonders traurig: Die Vögel hatten teilweise bereits Nachwuchs in den Nestern. Die Jungtiere starben, nachdem die Altvögel nicht mehr in der Voliere waren, um sie zu versorgen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, auf Menschen und Fahrzeuge, die in der fraglichen Zeit oder auch davor dort auffielen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (301)

