Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wütend über Gaststättenrausschmiss

Gera (ots)

Gera. Die Polizei wurde am 27.08.2025 gegen 14 Uhr in die Reichsstraße gerufen, da ein wohl stark alkoholisierter Mann dort lautstark schreiend und wütend umherziehen und Mülltonnen durch die Gegend schmeißen würde. Beamte konnten den 36-jährigen Deutschen kurze Zeit später aufgreifen und in Gewahrsam nehmen. Da hatte er allerdings bereits eine Mülltonne gegen den PKW eines 54-Jährigen geworfen und einen schätzungsweise dreistelligen Sachschaden verursacht. Als Grund für sein Ausrasten gab er an, kurz zuvor aus einer nahen Kneipe verwiesen worden zu sein. Der 36-Jährige wurde, nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung, der medizinischen Versorgung des Krankenhauses zugeführt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

