Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn für das Wochenende 07. bis 09.03.2025

LK Gifhorn (ots)

Im Landkreis Gifhorn wurden in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag insgesamt acht Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Medikamenten in Gifhorn, Dannenbüttel und Parsau festgestellt und beendet. In sechs Fällen wurde ein PKW, in einem Fall ein E-Scooter und in einem weiteren Fall ein Roller genutzt. Es folgten die obligatorischen Blutentnahmen im hiesigen Klinikum. Im Rahmen dieser leistete ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen Widerstand im Klinikum und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er muss sich nunmehr in weiteren Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell