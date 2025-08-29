LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

Gera (ots) - Gera. Die Polizei wurde am 27.08.2025 gegen 14 Uhr in die Reichsstraße gerufen, da ein wohl stark alkoholisierter Mann dort lautstark schreiend und wütend umherziehen und Mülltonnen durch die Gegend schmeißen würde. Beamte konnten den 36-jährigen Deutschen kurze Zeit später aufgreifen und in Gewahrsam nehmen. Da hatte er allerdings bereits eine Mülltonne gegen den PKW eines 54-Jährigen geworfen und ...

