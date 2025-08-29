PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstag (28.08.2025, 22:38 Uhr) kontrollierten Beamte der Greizer Polizei einen Opel Astra in der Bruno-Bergner-Straße in Greiz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Die Weiterfahrt endete daraufhin für den 64-jährigen Fahrzeugführer. Es droht nun ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße von über 500 Euro. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

