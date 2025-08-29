PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Acht parkende Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots)

Gera. Ein Unbekannter hat in der Nacht vom 27.08.2025 ab ca. 19 Uhr bis 28.08.2025 um 7 Uhr in der Weidenstraße insgesamt acht dort geparkte PKW beschädigt, indem er jeweils die der Fahrbahn zugewandten Fahrzeugseiten zerkratzte. Bei einem Fahrzeug wurde zudem der Seitenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der angerichtete Sachschaden dürfte einen fünfstelligen Betrag erreichen. Die Polizeidienststelle in Gera ermittelt zu den Sachbeschädigungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem möglichen Verursacher machen können, sich unter 0365 829-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

