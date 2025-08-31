LPI-G: Einbruch in 3 Garagen in Schmölln
Altenburg (ots)
Im Tatzeitraum vom Nachmittag des 29.08.2025 bis zum Morgen des 30.08.2025 ereignete sich ein Einbruch in 3 Garagen in Schmölln, Sommeritzer Str im Garagenkomplex beim Tierheim. In wie weit etwas entwendet wurde, ist gegenwärtig Teil der Ermittlungen. An den aufgebrochenen Garagen entstand Sachschaden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Wer Informationen oder verdächtige Wahrnehmungen zur Tathandlung machen kann, wird gebeten sich bei Polizeiinspektion Altenburger Land unter 03447/4710 unter der Bezugsnummer 0226175/2025 zu melden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell