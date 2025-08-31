Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf der Schloßbrücke - 33-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Greiz (ots)

Greiz. Am 31.08.2025, gegen 04:55 Uhr, befuhr ein 33-jähriger ukrainischer Fahrer eines Pkw Peugeot 307 die Schloßbrücke aus Richtung Reichenbach in Fahrtrichtung Weida. Auf Höhe der Kreuzung B94/ Irchwitzer Straße kam der Mann infolge eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Lichtzeichenanlage. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw sowie an der Ampelanlage entstand ein Gesamtschaden von etwa 25000EUR. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Daraufhin erfolgten eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den 33-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. <PH>

