Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsversuch per Telefon in Langenwetzendorf

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Ein 70-jähriger Mann erhielt einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer aus den Niederlanden. Der Anrufer teilte mit, dass der Mann angeblich 41000 Euro gewonnen habe und kündigte die Übergabe des Geldes durch einen Notar an. Der Geschädigte hatte jedoch nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen und beendet deswegen frühzeitig das Gespräch. Der Anrufer sprach Deutsch mit leichten Akzent und machte keine Angaben zu seinen Personalien. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsversuchen und rät, keine persönlichen Daten preiszugeben und auf keine Geldübergaben einzugehen. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
