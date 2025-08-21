Feuerwehr München

FW-M: Regen in der Stadt (Stadtgebiet)

München (ots)

Mittwoch, 20. August 2025, ab 16.00 Uhr

Stadtgebiet München

Am Mittwochnachmittag hat es in großen Teilen Münchens und im Umland einen kurzen Starkregen gegeben. Die Einsätze für die Feuerwehr München hielten sich aber in Grenzen.

Ab 16 Uhr zogen über München die Regenwolken auf und es "schüttete kurzzeitig wie aus Kübeln". Das Wasser sammelte sich wie so oft in Unterführungen und Kellerabgängen, aber auch geöffnete Fenster sorgten für Probleme. In den meisten Fällen der knapp 30 Einsätze, zu denen die Feuerwehr München nach den Regenfällen gerufen wurde, konnte das Wasser aber genauso schnell wieder ablaufen, wie es sich aufgestaut hatte. In wenigen Fällen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wirklich tätig werden und Wasser absaugen oder das weitere Eindringen von Wasser verhindern.

Einen herausragenden Einsatz gab es aber in der Richelstraße auf einer Baustelle. Da hier das Dach und die Entwässerung noch nicht fertiggestellt sind, fungierte das Flachdach wie ein Auffangbecken, sodass sich dort auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern rund 20 Zentimeter Wasser ansammelte. Ein Teil sickerte über Undichtigkeiten bereits in das Gebäude und drohte in Stromverteilungen zu laufen.

Die anwesende Baufirma hatte bereits mit mehreren Tauchpumpen begonnen, das Wasser abzupumpen. Die Maßnahme zeigte aber nicht schnell genug den gewünschten Entlastungseffekt. Die Feuerwehr München wurde also hinzugezogen. Diese setzte zur Gefahrenabwehr dann das Personal und Material mehrerer Fahrzeuge und eines Abrollcontainers mit Tauchpumpen und Wassersaugern ein. Zu den Pumpen der Baufirma kamen somit noch zwei Hochleistungstauchpumpen und vier Wassersauger hinzu. Dadurch konnte der Wassereintritt nach ersten Einschätzungen in die kritischen Bereiche des Gebäudes verhindert werden.

Nach getaner Arbeit konnte das Gebäude um 21.45 Uhr wieder an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben werden. Ob durch den Wassereintritt ein Schaden entstanden ist, kann von der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

